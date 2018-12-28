РИАМО - 28 дек. С 1 января 2019 года на участке Большая Волга – Дубна Савеловского направления Московской железной дороги увеличится количество пригородных поездов и экспрессов, пассажиров призвали ознакомиться с изменениями в расписании, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Ранее объем движения был ограничен по предложению местных органов власти в связи со строительством автомобильного моста через Волгу.

«Так, между Москвой и Дубной в будни пассажирам будут доступны 20 рейсов электропоездов (16 обычных электричек и четыре экспресса), в выходные – 22 рейса (16 электричек и шесть экспрессов)», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru), в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте и в приложении «Расписание и билеты ЦППК» АО «Центральная ППК».