РИАМО - 28 дек. С начала 2018 года в столице оформили около 96 тысяч парковочных разрешений для многодетных семей, такие разрешения позволяют бесплатно оставлять автомобиль на всех платных городских парковках ежедневно и круглосуточно, сообщается на сайте московского паркинга.

«Чаще всего горожане оформляли разрешения в районных многофункциональных центрах, таким способом было подано порядка 62 тысяч заявлений. Остальные заявки направлялись через официальный портал мэра Москвы – mos.ru», – говорится в сообщении.

Всего было оформлено порядка 96 тысяч парковочных разрешений.

Парковочное разрешение для многодетной семьи дает право бесплатно оставлять автомобиль на всех платных городских парковках ежедневно и круглосуточно. Оформить парковочное разрешение может один из родителей на зарегистрированное на него транспортное средство.

В то же время при наличии трех и более штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе неоплату парковки, действие разрешения может быть приостановлено до уплаты задолженностей.