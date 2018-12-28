РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. В подмосковном Подольске в тестовом режиме заработал основной склон горнолыжного комплекса «Красная горка», сейчас оснежают трассу для катания на тюбингах, сообщается на сайте горнолыжного комплекса.

«Мы открываем один основной склон для катания в тестовом режиме. Тюбинговая трасса закрыта, ведется оснежение», – говорится в сообщении.

На время тестового режима снизили цены на катание на основном склоне.

В начале декабря в горнолыжном комплексе начал работать учебный склон, на котором тренировались горнолыжные школы для детей и взрослых, можно было кататься одному или с инструктором в рамках индивидуальных занятий. К новому сезону на учебном склоне заменили подъемник и сделали его таким же, как на основном – бугельным. Учебный склон увеличился с 70 до 110 метров. Кассу и будку канатчика переместили на другое место.

Также заработал прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения. Открыли кафе с полноценными обедами, где можно выбрать самые разные блюда.

Горнолыжный комплекс работает в будние дни с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 22:00.

Перед катанием нужно заранее приобрести термобелье и специальные гольфы для занятий горными лыжами, которые не дают ногам затекать. Все остальное можно взять напрокат.

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