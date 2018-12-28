РИАМО - 28 дек. На фестивале «Путешествие в Рождество» появятся три новые площадки спецпроекта агентства «Ратоборцы» – «РетроРождество», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Тридцать первого декабря, а также 1 и 2 января на улице Варварка развернутся «поморская деревенька» и железнодорожный вокзал такие, какими они могли быть немногим более ста лет назад, а в парке «Зарядье» можно будет повстречать персонажей самых разных эпох: от викингов и до городских жителей XIX века», – говорится в сообщении.

На фестиваль приехали 280 реконструкторов из России, Дании, Франции, Испании, Англии и Венгрии.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищные ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.

На прилавках фестивальных торговых шале гости найдут авторские елочные игрушки и необычные новогодние подарки для родных и близких, а рестораторы готовятся удивлять москвичей и туристов вкуснейшими рождественскими блюдами.

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