РИАМО - 28 дек. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» предусмотрел для жителей частного сектора восьми муниципалитетов Подмосковья возможность оплачивать вывоз отходов по льготным расценкам, собственники частных домов получат скидку в 30%, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Инициативу поддержало правительство Московской области в лице профильного министерства ЖКХ. В результате было принято решение предоставить 30% скидку на вывоз мусора жителям индивидуальных жилых строений, расположенных в Воскресенском кластере, который включает в себя муниципальные районы Раменский и Воскресенский, городские округа Люберцы, Жуковский, Бронницы, Егорьевск, Шатура и Рошаль.

«Мы вышли с инициативой снизить стоимость обслуживания ИЖС, так как понимаем, что реформа в отрасли обращения с отходами крайне необходима, но сильнее всего она принесет изменения именно в частный сектор. Это наиболее проблемная зона в части формирования цивилизованного отношения с отходами: на территории требуется построить современные контейнерные площадки, заменить пакетный сбор отходов на работу с контейнерами, внедрить раздельный сбор отходов», – сказал гендиректор регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Дмитрий Герасименко.

Он добавил, что региональному оператору потребуется не только время на эти процессы, но и поддержка владельцев ИЖС, которым придется серьезно изменить свой подход к решению вопросов с отходами.

Сейчас собственники частных домов будут оплачивать фиксированную сумму, исходя из метража дома. Так, например, собственники, проживающие в частном доме площадью от 50 до 100 квадратных метров, – будут платить ежемесячно 200 рублей; от 101 до 150 квадратных метров – 400 рублей; от 151 до 250 квадратных метров – 450 рублей и так далее.

Таким образом, в отношении жителей частного сектора и домов с непосредственной формой управления, заключение договоров на оказание услуги по обращению с ТКО будет производиться через публичную оферту, опубликованной в СМИ и на сайте регионального оператора.

Статус регоператора компания «ЭкоЛайн-Воскресенск» получила в результате победы в открытом конкурсе министерства экологии и природопользования Московской области по определению официальной организации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Воскресенской зоне Подмосковья. Полномочия регионального оператора закреплены на 10 лет.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Во всех муниципалитетах устанавливаются дополнительные контейнеры двух видов – синего и серого цветов. В первые будут выбрасываться полимеры, бумага, металл, стекло, которые пойдут на сортировку для получения вторсырья. Во вторые – пищевые и растительные отходы, которые будут обезвреживаться.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.