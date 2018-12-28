РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. Свыше 17 тысяч человек посетили Красногорский филиал Музея Победы в 2018 году, это на 60 % больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении информационного центра Музея.

«За год посещаемость Красногорского филиала Музея Победы увеличилась примерно на 60 %. Если в 2017 году она составляла 10,7 тысячи, то в 2018 году мы приняли более 17 тысяч посетителей», – сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Кроме того, на 80 % возросло и количество проведенных экскурсий – с 210 до 380.

«В этом году (2018 году – ред.) мы провели около 200 культурно-просветительских мероприятий. Среди них – военно-историческая реконструкция к 75-летию Сталинградской битвы, международный шахматный турнир городов-побратимов Красногорск – Хехштадт, тематические выставки, научные конференции и многое другое», – добавила Любенкова.

Красногорский филиал Музея Победы – уникальный военно-исторический музей, освещающий темы военного плена и истории антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

В экспозиции музея – редкие, интересные, подлинные экспонаты. Показан ряд аспектов взаимоотношений России и Германии в XX веке: судьбы военнопленных Первой мировой войны, революции в обеих странах, экономические отношения в 20–30-х годах, движение Сопротивления против нацистской диктатуры в Германии. Особый интерес вызывают разделы, посвященные идеологическому противостоянию Советского Союза и Германии в годы Великой Отечественной войны.

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