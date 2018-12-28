РИАМО - 28 дек. Столичным организациям, специализирующимся по вопросам экологического просвещения жителей, вручили гранты, торжественная церемония состоялась в парке «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Награды вручил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский на заседании Общественного совета, который прошел 27 декабря в парке «Зарядье».

«Победителями в категории «Лучшие проекты в области развития системы экологического образования на территории города Москвы» стали ГБОУДО «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» с проектом «Организация системы эколого-образовательной проектно-исследовательской деятельности обучающихся образовательных организаций города Москвы» и ООО «Мастерславль» с проектом «Школьный маршрут по экологии «Ценности будущего»», – отмечается в сообщении.

Первый проект – это реализация цикла эколого-образовательных и просветительских мероприятий, природоохранных акций для школьников с целью ознакомления с комплексом практических экологических навыков, необходимых для проведения исследований и разработки учебных экологических проектов.

«В «Мастерславле» экологический маршрут «Ценности будущего» – это воссозданная мини-модель города с общественным устройством и своей инфраструктурой, функционирующей в форме мастерских, оснащенных учебно-игровым оборудованием», – дополняется в материале.

Целями реализации школьного маршрута являются продвижение экологических ценностей среди школьников и ранняя профессиональная ориентация в сфере профессий экологического блока.

В категории «Лучшие эколого-просветительские проекты и проекты в области формирования экологической культуры (выставки, интерактивные занятия и программы, информационные интерактивные учебно-методические пособия)» победил ГБУК «Государственный Дарвиновский музей» с проектом мультимедийный экологический информационный центр «ЭкоМосква».

«Он функционально разделен на три зоны, где присутствуют классические коллекции и интерактивные экспонаты, игровые образовательные программы по природе и экологии, зоны для самостоятельной работы и проведения групповых занятий. Во второй части центра оборудован класс для проведения занятий с детьми, а в третьей части разработан новый интерактивный экспонат «Заповедные уголки Москвы»», – отмечается в сообщении.

В категории «Лучшие эколого-образовательные проекты (публичные «открытые» лекции, семинары, форумы)» победил ООО «Открытый экологический университет» с проектом «Проблемы управления отходами». Открытый Экологический Университет, в рамках своего проекта провел 10 лекций, на которых были рассмотрены проблемы управления отходами в Москве; обращения с медицинскими отходами.

«Лекции прослушали около 550 жителей Москвы разного возраста и различного профессионального и социального статуса. В качестве лекторов проекта были привлечены ведущие ученые, академики РАН, доктора наук, профессоры, преподаватели ведущих ВУЗов России и руководители профильных министерств и ведомств», – подчеркивается в сообщении.