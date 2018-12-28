Новый год, как и сейчас, был самым любимым праздником москвичей в эпоху СССР. Ведь Новый год – это всегда надежда на что-то новое и лучшее. Праздник ждали, к нему готовились и весело отмечали. Улицы Москвы украшала праздничная иллюминация, советские граждане наряжали елки, закупали продукты к новогоднему столу, устраивали новогодние огоньки и народные гуляния.
На фото: Новогодний огонек в Москве (1974 год)
Советская детвора с нетерпением ждала утренники в детсадах и подарки от Деда Мороза.
На фото: Дети с новогодними подарками от деда Мороза и Снегурочки, 1 января 1955 года
На Новом Арбате (тогда Калининский проспект) разворачивался большой новогодний базар (1986 год)
В СССР Новый год, как и сегодня, был в первую очередь семейным праздником. В гости приглашали близких друзей и накрывали стол с «дефицитными» продуктами, которые удавалось «достать».
На фото: праздничное новогоднее застолье в московской семье (1971 год)
На фото: Новогодняя елка в Московском Дворце пионеров на Ленинских (ныне Воробьевых) горах (1972 год).
На фото: маленькая москвичка на выставке елочных игрушек (1973 год)
Праздник отмечали везде – в институтах, на заводах, предприятиях СССР. В центре по традиции была новогодняя елка до потолка, бумажные гирлянды и мишура.
На фото: огонек в преддверии Нового 1975 года в Москве (25 декабря 1974 год)
На фото: советская семья возвращается с покупками к новогоднему столу (1971 год)
Многие москвичи устраивали домашние новогодние представления, папы наряжались в Дедов Морозов, а дети – в зайцев и снежинок.
На фото: Новый год в одной их московских семей (1987 год)
На фото: Новогодний праздник во время школьных каникул на ВДНХ (1 января 1980 года)
Главным героем праздника, конечно, был Дед Мороз.
На фото: Новогодняя елка в школе при Посольстве Индии в Москве (1971 год)
На фото: утро Нового года в московской семье (1 января 1971 года).
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