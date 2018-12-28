Новый год, как и сейчас, был самым любимым праздником москвичей в эпоху СССР. Ведь Новый год – это всегда надежда на что-то новое и лучшее. Праздник ждали, к нему готовились и весело отмечали. Улицы Москвы украшала праздничная иллюминация, советские граждане наряжали елки, закупали продукты к новогоднему столу, устраивали новогодние огоньки и народные гуляния.



На фото: Новогодний огонек в Москве (1974 год)