РИАМО - 28 дек. На улице Яблочкова в Москве построили трехэтажный Дворец спорта с ледовой ареной общей площадью более 7,2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Дворец спорта с ледовой ареной, тренажерным и хореографическим залами, а также залом для занятий игровыми видами спорта ввели в эксплуатацию в СВАО на улице Яблочкова», — сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Общая площадь нового трехэтажного здания превышает 7,2 тысячи квадратных метров.

Пятова отметила, что на первом этаже размещены преимущественно помещения для занятий хоккеем и фигурным катанием: большая и малая ледовые арены, бросковая зона, раздевалки, сушилка, а также медицинский кабинет. На втором – тренажерный, спортивный и хореографический залы. На третьем – тренерские и служебные помещения.

Также в спорткомплексе планируют открыть спортивный магазин, игровую комнату и кафе. Для удобства посетителей здесь будет действовать мастерская по заточке коньков, установке фигурных лезвий, ремонту клюшек и коньков, оказанию других сопутствующих услуг.

Открытие Дворца спорта существенно улучшит ситуацию со спортивными объектами в Бутырском районе. В спортивных секциях комплекса можно будет заниматься не только хоккеем, фигурным катанием и художественной гимнастикой, но и играть в футбол, другие командные игры.