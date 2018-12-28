РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 дек. Госавтоинспекция подмосковной Балашихи будет работать с 3 по 5 января, горожане смогут обратиться до 18:00, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» информирует, что в период празднования Нового года и Рождества прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, получения и замены водительского удостоверения будет проводиться 3, 4 и 5 января с 9:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Последний день приема в уходящем году – 29 декабря. С 31 декабря Госавтоинспекция Балашихи работать не будет.