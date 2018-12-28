РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 дек. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Вадим Фомченков проведет прием граждан 29 декабря в отделении полиции Люберец, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать девятого декабря с 16:00 до 18:00 в здании МУ МВД России «Люберецкое» будет осуществлять прием граждан заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вадим Фомченков», – отмечается в сообщении.

Прием проведут по адресу: город Люберцы, улица Котельническая, дом №7А. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8(495)554-83-88 и 8(495)554-90-90.