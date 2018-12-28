РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 дек. Семь детей из школы-интерната «Наш дом» поселка Томилино Люберец передали в приемные семьи, сообщила в Instagram-аккаунте начальник управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Люберцам, Дзержинскому, Котельникам и Лыткарину Виктория Балаховская.

Ранее на встрече с жителями глава городского округа Люберцы сообщал, что школу-интернат «Наш дом» в поселке Томилино городского округа Люберцы закроют. Там осталось семь детей, их передадут в приемные семьи.

«Счастье ребенка начинается с семьи, и наша задача – сделать для этого все необходимое. Сегодня (28 декабря – ред.) у нас прекрасное и волнующее событие. Все дети, оставшиеся без попечения родителей, из МОУ «Наш дом» были переданы в приемные семьи», – отметила Балаховская.

Она пожелала ребятам и их приемным родителям здоровья, успехов, счастья, благополучия, уютного семейного очага, веселых и радостных новогодних праздников.