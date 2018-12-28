РИАМО - 28 дек. В Ленинском районе в рамках акции «Я – волшебник» вручили подарки 13 ребятам с ограниченными возможностями здоровья, которые побеждают в областных и всероссийских конкурсах, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области в ранге министра.

В пятницу на базе ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН «Вера» состоялось промежуточное подведение итогов благотворительной акции «Я – волшебник» с участием советника губернатора Московской области Александра, главы Ленинского района Валерия Венцаля, помощника депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова Маргариты Галаевой.

«Дети с ограниченными возможностями (здоровья – ред.) загадывают желания, пишут письма Деду Морозу, в которых рассказывают, что хотят на Новый год. Сегодня в торжественной обстановке 13 первым ребятам, которые несмотря ни на что побеждают в областных и всероссийских конкурсах и были вручены долгожданные подарки», – говорится в сообщении.

Ребятам подарили планшеты, мобильные телефоны, беспроводные колонки и smart-часы.

По состоянию на пятницу, в рамках акции «Я – волшебник» собраны сладкие и продуктовые наборы, развивающие игры, книги, теплые вещи, обувь, мобильные телефоны, колонки, планшеты, наручные часы. Часть из которых сегодня были переданы в городской округ Пущино.

«Общество должно чувствовать ответственность за незащищенные слои населения и при малейшей возможности проявлять заботу о нуждающихся в помощи. Сегодня в центре социального обслуживания «Вера» праздник, в преддверии Нового года, мы вручаем подарки. Нам не безразлична судьба наших жителей. Мы хотим, чтобы они чувствовали, как мы их любим, как они нам нужны», – отметил Венцаль.