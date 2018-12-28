РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. В поселке Дубровицы Подольска на Дворцовой площади провели первое интерактивное представление в рамках областной акции «Зима в Подмосковье», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Дубровицах в пятницу началась череда праздничных представлений в рамках акции «Зима в Подмосковье». Для их проведения оформили территорию Дворцовой площади: установили 16-метровую новогоднюю елку, светящиеся фигуры и арки, украсили деревья световой иллюминацией. На Певческом поле приступили к оборудованию катка площадью 300 квадратных метров. Также гости смогли прокатиться верхом на лошадях и в санях.

«Поздравляю жителей Подольска с наступающими праздниками и открытием одной из самых интересных интерактивных площадок, где можно будет весело отдохнуть на зимних каникулах. Пока погода не позволила залить каток, но к 30 декабря, надеюсь, мы завершим начатое. Также увеличим количество участников ярмарки и приглашенных артистов, сделаем прокат тюбингов», – сказал заместитель главы администрации городского округа по развитию территорий Сергей Иванов.

По словам председателя комитета по культуре и туризму администрации горокруга Бориса Денисова, в ходе акции представления покажут коллективы разных Домов культуры. Тридцатого декабря приедут артисты филармонии, а 6 января разыграют святочные мистерии.

На Певческом поле планируется установка трех передвижных павильонов для продажи горячих напитков. На Дворцовой площади уже появились 13 шатров для праздничной ярмарки. Три из них предназначены для продажи горячих блюд и 10 – для сувенирной торговли. Для удобства посетителей мероприятий установили четыре биотуалета.

В рамках праздничной программы в Дубровицах с 28 декабря по 8 января проведут множество мероприятий: катание с горок на тюбингах, на лыжах, спортивные соревнования, конкурсные и интерактивные программы для детей и взрослых, концертные программы, в которых примут участие лучшие творческие коллективы округа.

Во время новогодних и рождественских праздников туристско-информационный центр организует бесплатные пешеходные экскурсии по усадебному комплексу.

Праздничные представления пройдут 29 и 30 декабря – с 12:00 до 14:00; 2, 3, 4, 5, 6 января – с 12:00 до 14:00 и 8 января – с 12:00 до 15:00.

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