РИАМО - 28 дек. Орхидеи-ландыши расцвели в рамках фестиваля хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», гости выставки публикуют снимки необычных цветов в соцсетях, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

Речь о редких гибридных цимбидиумах, или «орхидеях-лодочках», молочного оттенка, которые вызывают повышенный интерес у посетителей из-за внешнего сходства с ландышами.

«Гости массово фотографируют это растение и делятся в социальных сетях с соответствующими подписями. Стоит отметить, что тропические орхидеи в несколько раз крупнее ландышей», – отмечается в сообщении.

Экскурсия «Новогоднее путешествие в тропический рай» начнет работу с 30 декабря (в 11:00, 12:30, 14:00). На мероприятии будет интересно и детям, и взрослым.

В роду Цимбидиум (Cymbidium) — более 50 видов. Родина — тропики и субтропики Азии, север Австралии. «Cymba» в переводе с латинского — лодка, отсюда и неофициальное название «орхидеи-лодочки».

«Аптекарский огород» работает все новогодние праздники: 31 декабря – до 16:00, 1 января – с 14:00, со 2 января и далее – с 10:00 до 20:00.