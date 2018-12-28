РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 дек. Порядка 500 тысяч рублей выделили из фонда депутата Мособлдумы Владимира Жука на материальную помощь жителям поселка Малаховка Люберец в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«У каждого депутата есть избирательный фонд. В моем округе семь муниципалитетов. И средства распределены между ними. В Малаховке помощь была оказана школам №№52 и 47, а также детскому саду №150. По мере возможности мы поддерживали общественную организацию «Старшее поколение», а также союз пенсионеров и инвалидов. Тем людям, которые, по сути, остались один на один со своей бедой. Такие люди обращаются во время личных приемов. Пятьсот тысяч рублей были направлены на выплату материальной помощи жителям Малаховки», – сказал Жук.

Он уточнил, что за 2018 год только в Малаховке он принял больше 100 человек.

«А муниципалитетов у нас в округе семь. Много это или мало? Около трети всех вопросов мы решаем положительно. Отправляем запросы в различные инстанции. Возможно, кому-то покажется, что это чрезмерная демократия, но только так можно заставить ответственных за решение проблемы услышать чаяния людей», – добавил депутат.

Он напомнил, что прием граждан в Малаховке проходит каждый третий вторник месяца. Запись на прием осуществляется с 12:00 до 15:00 по телефону: 8(925)270-36-42.