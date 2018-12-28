РИАМО - 28 дек. В Подмосковье предусмотрен дифференцированный подход выплаты пособий на детей, и в этом году ежемесячные пособия выплачены почти на 116 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

С 2015 по 2017 год дважды увеличивались пособия на детей от 1,5 до трех лет и в настоящее время их размер составляет от 4,29 тысячи рублей до 6541 рубля в зависимости от категории получателя.

«Также в Подмосковье в два раза увеличены единовременные пособия при рождении ребенка в малообеспеченных семьях. В настоящее время размер пособия составляет от 20 тысяч рублей на ребенка до 150 тысяч рублей на семью при рождении трех и более детей», – сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Пособие на ребенка подлежит ежегодной индексации и выплачивается из бюджета Московской области.