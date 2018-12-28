РИАМО - 28 дек. Таганский суд Москвы в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого в убийстве таксиста, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Таганского районного суда Москвы от 28 декабря 2018 года, Шеф Евгению, обвиняемому по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2019 года», – сказал собеседник агентства.

В ночь на 27 декабря на улице Крымский Вал мужчина нанес во время конфликта смертельное ранение ножом в горло водителю такси.