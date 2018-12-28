РИАМО – 28 дек. Информацию о закрытии отделения психотерапии для онкобольных в больнице имени братьев Бахрушиных в Москве назвали ложной, сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.

«В ряде СМИ появляется информация о том, что в больнице имени братьев Бахрушиных прекращено оказание психологической помощи онкобольным. Данная информация не соответствует действительности. В деятельности психотерапевтического отделения, ранее работавшего в поликлинике больницы, в настоящее время проходят структурные изменения» – сказал главный врач больницы Сергей Фурсов.

Он уточнил, что данные изменения носят технический характер и никак не повлияют на процесс оказания медицинской помощи пациентам.

«Учитывая потребность в оказании такого вида помощи и с целью дальнейшего ее расширения, нами принято решение о формировании нового штатного расписания, в рамках которого предусмотрена работа этого психотерапевтического отделения не в составе поликлиники, а в общебольничном штате. Эти изменения необходимы с целью корректной оплаты за оказываемые больницей услуги Фондом ОМС и распространения оказания медицинской помощи не только на больных, лечащихся амбулаторно, но и на больных, которые проходят лечение в стационаре», – пояснил главврач.

Фурсов заявил, что после данных изменений больница сможет оказывать помощь большему числу пациентов, чем в настоящее время.

«И делать это будет то же самое отделение. Сотрудникам будет предложено занять должности в создаваемом структурном подразделении», – добавил он.

Кроме того, по словам Фурсова, сейчас консультативная и лечебная психологическая помощь оказывается пациентам в полном объеме.

«Специалисты-психологи, ранее работающие в отделении, ежедневно по-прежнему принимают пациентов с онкологическими заболеваниями. Врачи психологи ведут прием в первом корпусе больницы, на первом этаже. Врачи осуществляют консультации пациентов, а также оказывают психологическую поддержку больным. В месяц проводится порядка 300 таких консультаций», – дополнил главный врач медучреждения.

Изменения в штатное расписание больницы имени братьев Бахрушиных будут внесены до конца этого года, заключил Фурсов.

В октябре 1882 года братья Бахрушины пожертвовали 450 тысяч рублей московскому городскому голове на строительство больницы. К осени 1887 года на Сокольничьем поле была построена больница на 200 коек для страдающих неизлечимыми заболеваниями по проекту архитектора Б.В. Фрейденберга. Все корпуса больницы представляли собой единый архитектурный ансамбль с декоративной обработкой фасадов в русском национальном стиле.

Сегодня больница представляет собой многокорпусной, многопрофильный, технически оснащенный лечебный комплекс, продолжающий лучшие традиции основателей медучреждения. В больнице развернута 501 койка, функционирует амбулаторно-поликлиническое отделение на 750 посещений в смену.