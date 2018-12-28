РИАМО - 28 дек. В подмосковных Котельниках сейчас особое внимание уделяется вопросам, связанным с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры, строительством спортивных объектов, образовательных учреждений, вторую смену в школах округа планируют ликвидировать к концу 2020 года, сообщил глава Котельников Андрей Булгаков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с Булгаковым. Обсуждались итоги деятельности органов местного самоуправления в 2018 году и планы работы на предстоящий период.

«Вы серьезно поработали в этом году. Расскажите, как обстоят дела, какая поддержка нужна от регионального правительства, какие планы на 2019 год?» — сказал Воробьев.

Булгаков доложил, что сейчас в округе особое внимание уделяется вопросам, связанным с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры, строительством спортивных объектов, образовательных учреждений. В Котельниках открыли дорогу в микрорайоне Южный, ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, центр молодежного инновационного творчества. В следующем году планируют начать строительство двух школ.

«В Котельниках школы не строили с 1980 года. Мы в следующем году откроем пристройку на 300 мест к школе №2, приступим к строительству школы на 1,2 тысячи мест в микрорайоне Южный. Также начнем проектировать и готовиться к выходу на стройплощадку школы в районе Белая дача. Мы планируем ликвидировать вторую смену на территории городского округа к концу 2020 года», – заверил глава.

Новая школа в районе Белая дача рассчитана на 2,1 тысячи мест. Это будет четырехэтажное здание с витражными стеклами. Проектом предусмотрены большая библиотека, малый спортивный, тренажерный и актовый залы, а также залы для занятий физкультурой и хореографией.

Рядом со школой в микрорайоне Опытное поле будет построен детский сад на 350 мест. Здание рассчитано на 28 групп, здесь планируют обустроить музыкальный и спортивный залы, пищеблок полного цикла, медицинские кабинеты.