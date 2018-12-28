РИАМО - 28 дек. По итогам 2018 года Московская областная таможня перечислила в доход федерального бюджета 563,2 миллиарда рублей, что составляет 100,36% от установленного планового задания в размере 561,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

По сравнению с прошлым годом размер перечисляемых средств вырос более чем на 70 миллиардов рублей. В 2017 году в доход федерального бюджета было перечислено 492,6 миллиарда рублей.

«Высоких показателей по основным направлениям деятельности таможни удалось достичь благодаря принятию последовательных мер, направленных на совершенствование таможенного администрирования, повышение уровня индекса таможенной стоимости, а также реализации программы правомерности принимаемых решений», – сказал первый заместитель начальника Московской областной таможни Александр Дуров.

В 2018 году в регионе деятельности Московской областной таможни товары оформляли более 19 тысяч участников внешнеэкономической деятельности.

Внешнеторговый оборот составил 50,3 миллиарда долларов США (увеличился на 3,2 миллиарда по сравнению с 2017 годом). Экспорт составил 7,5 миллиарда долларов, импорт – 42,7 миллиарда долларов.

Через Московскую областную таможню прошло более 6 миллионов тонн грузов. Основные экспортные поставки в текущем году были осуществлены в страны СНГ, в том числе Узбекистан, Азербайджан, а также Германия, Латвия, Польша.

Основная доля грузопотока по импорту товаров приходится на товары из стран Евросоюза (в том числе Германия, Италия, Польша), а также из Китая, Турции, Молдавии.