РИАМО - 28 дек. ООО «Совхоз «Архангельский» в Наро-Фоминском городском округе оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения требований технического регламента, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В результате проверки сотрудников ведомства установлено, что на объекте, осуществляющем деятельность по разведению крупного рогатого скота, отсутствовали: журналы по контролю температуры и влажности на фуражном складе и кормоцехе; акты выполненных работ по дезинфекции фуражного склада и кормоцеха; план-схема по раскладке ловушек от грызунов.

«За нарушения технического регламента Таможенного союза ООО «Совхоз «Архангельский» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.