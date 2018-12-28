РИАМО - 28 дек. Электронная регистрация недвижимости в Москве в 2018 году выросла в 2,2 раза, сотрудники приняли более 149 тысяч заявлений за 11 месяцев, в частности, в ноябре поступило более 17,3 тысячи заявлений в электронном виде, сообщается на сайте управления Росреестра по столице.

«За 11 месяцев 2018 года управлением Росреестра по Москве принято 149138 заявлений на постановку на кадастровый учет и регистрацию прав, поданных в электронном виде. Этот показатель в 2,2 раза выше прошлогоднего, когда за аналогичный период было обработано 68274 онлайн-заявления», – говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года поступило 17318 заявлений в электронном виде.

«Эта цифра практически сопоставима с показателем прошлого месяца (17853) и в то же время на 52% больше, чем в ноябре 2017 года, когда было принято 11411 онлайн-заявлений», – уточняется в материале.

Кроме того, доля приостановлений и отказов по заявлениям, поданным в электронном виде, составляет 4% и 0,7% соответственно.

В ноябре 2018 года сохранялся высокий показатель количества обращений за электронными услугами Росреестра со стороны как физических, так и юридических лиц.

«По сравнению с количеством онлайн-обращений в ноябре 2017 года в ноябре текущего года со стороны физических лиц наблюдается двукратный рост, а со стороны юридических лиц — почти трехкратный», – заключается в материале.