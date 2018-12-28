РИАМО - 28 дек. С 29 декабря по 8 января операторы подмосковной системы-112 будут работать в усиленном режиме, каждый день на дежурство буду выходить свыше 400 человек, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В период выходных и праздничных дней количество вызовов в систему-112 возрастает. Для того, чтобы ни один вызов не остался без ответа, на территории Подмосковья ежесуточно будет дежурить более 400 операторов системы-112. В каждой смене будут работать переводчики, психологи и сурдопереводчики. Со всеми специалистами проведен дополнительный инструктаж», – отмечается в сообщении.

Жители и гости Московской области могут обратиться в систему-112 различными способами: позвонить по телефону, отправить СМС-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. За все время работы операторы приняли и обработали свыше 27,3 миллиона вызовов.