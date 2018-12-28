РИАМО – 28 дек. Компания «Яндекс» объявила о закрытии сделки по покупке участка на улице Косыгина в столице, здесь разместится новая штаб-квартира, сообщает «Интерфакс».

«Яндекс» закрыл сделку по покупке участка на улице Косыгина под новую штаб-квартиру в Москве. Сделка была закрыта 25 декабря», – отмечается в материале.

Ранее компания подписала соглашение о покупке за 145 миллионов долларов земельного участка общей площадью 4 гектара на улице Косыгина, 15, где располагается здание гостиницы «Корстон» (бывший «Орленок»). «Яндекс» уточнил, что участок обойдется в 145 миллионов долларов.

Руководитель департамента офисной недвижимости (аренда помещений) Cushman & Wakefield Дмитрий Тарасов отметил, что здание гостиницы «Орленок», скорее всего, снесут.

Он добавил, что на участке будет построен офисный комплекс класса А. Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивается в 275-330 миллионов долларов.