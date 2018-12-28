РИАМО – 28 дек. Россия и Украина могут воссоединиться, так как у двух стран одна история, один народ и одинаковые традиции, сообщила депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

«Я убеждена, что войны с Украиной не будет. Об этом даже говорить не надо. Это самое страшное, что может произойти. Нужно понимать, что мы - один народ. Любая провокация устраивается специально, чтобы вызвать вражду, агрессию, чтобы начались военные действия. Военные пойдут выполнять указание своего руководства, но ненадолго, потому что народ не будет воевать друг с другом», - сказала Поклонская в интервью Радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что любит Украину и знает, что жители Украины любят Россию.

«И мы все понимаем, что мы один народ. У нас одна история, у нас одинаковые традиции. В конце концов, родина у нас одна. Россия и Украина, я считаю, что так когда-нибудь будет, это одна страна, как и раньше. Мы всегда возвращаемся к своим истокам», - отметила Поклонская.

Кроме того, депутат раскритиковала работу российских чиновников. Она отметила, что беда современных госслужащих в том, что к своему делу они подходят не с человеческой точки зрения, а слишком формально.

«Рядовая чиновничья бюрократия, которая есть, она существует и никуда не уходит. Чиновники смотрят все по бумагам. Например: человек нарушил срок пребывания, его надо депортировать. А то, что этот человек преследуется на Украине, что ему грозит заточение или смерть и что этот человек ничем от нас не отличается, он просто вынужденно покинул родину, об этом никто не думает. Чиновники и судьи уверены - это не их жизнь и не их судьба, а судьба другого человека», - подчеркнула Поклонская.

Депутат также посоветовала россиянам меньше смотреть телевизор.

«Когда человек полностью сидит в ящике, который называют «телевизор», он отказывается от своей жизни, он начинает проживать ее в телевизоре, причем наигранно. Он проживает жизнь других людей, которые себя пиарят, зарабатывают себе блага, вещи, деньги. Так что мое мнение - людям нужно уходить от телевизора. Надо стараться жить своей жизнью с пользой. Смотреть агрессию, смотреть ток-шоу, где все выворачивают в выгодном свете, не нужно», - поделилась Поклонская.

Кроме того, она рассказала, что собрала много материалов о коррупции среди депутатов Госдумы. По ее словам, речь идет о злоупотреблениях на миллиарды рублей. Поклонская уточнила, что по тем материалам, которые она направила в надзорные органы в отношении некоторых депутатов, у нее пока нет никакого результата проверок.