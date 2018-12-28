РИАМО - 28 дек. В Москве утвердили проект планировки территории, расположенной в районе Орехово-Борисово Южное в Южном округе столицы в пешеходной доступности от станции метро «Домодедовская», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Руководитель департамента Сергей Левкин отметил, что сейчас на территории площадью 23,1 гектара расположены объекты общественного и коммунального назначения.

«Согласно проекту планировки территории, ограниченной Воронежской улицей, улицей Генерала Белова, Ясеневой улицей и Каширским шоссе, предусматривается строительство жилья, поликлиники на 750 посещений в смену, храмового комплекса, многофункционального культурного центра и центра социального обслуживания, а также учебного корпуса общеобразовательной организации на 350 мест на прилегающей территории», – сказал Левкин.

Кроме того, по его словам, будут реконструированы существующие административные здания, торговый центр, построены гаражи, проведен капитальный ремонт с элементами реконструкции зданий школы №600 (улица Хавская, дом 5) и дошкольного отделения школы №1636 «Ника» (улица Генерала Белова, дом 55, корпус 2).

Также на данной территории планируются мероприятия по развитию транспортного обслуживания, благоустройству и озеленению территории. Реализация проекта предполагается в два этапа за счет инвестора и частично городского бюджета в отношении социальных объектов.