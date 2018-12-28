РИАМО - 28 дек. Росгвардия проведет серию новогодних мероприятий во многих городах России, главные новогодние елки ведомства пройдут в Москве – в Гостином дворе и Доме кино, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Росгвардии, генерал-майор Валерий Грибакин.

«От Калининграда до Владивостока Росгвардия проведет серию новогодних мероприятий. Это и традиционные новогодние елки с театрализованными представлениями, и конкурсы снежных фигур, и лыжные прогулки, и турниры по мини-футболу, и первенства по спортивной рыбалке. Росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка вручат новогодние подарки детям из социальных учреждений, навестят пожилых людей и даже сдадут кровь в качестве доноров», - сказал Грибакин.

Он добавил, что главные новогодние елки Росгвардии пройдут в Москве – в Гостином дворе и Доме кино. Их посетят более 3 тысяч маленьких гостей. В первую очередь, это дети военнослужащих и сотрудников, погибших или пострадавших при исполнении воинского и служебного долга, дети-инвалиды, дети из многодетных семей и воспитанники детских социальных учреждений. Традиционная елка состоится и в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского.

«В каждом округе войск национальной гвардии РФ к Новому году подготовили обширную программу. В Москве в управлении Центрального округа войск национальной гвардии для детей возвели «Городок Снеговика» со сказочными персонажами и снежной горкой. Для ребят постарше будет работать выставка вооружения и военной техники, а также интерактивный тир. Военные повара накормят маленьких гостей солдатской кашей», - уточнил Грибакин.

По его словам, всего Росгвардия проведет более 1 тысячи мероприятий по всей стране.

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