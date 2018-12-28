РИАМО – 28 дек. В Подмосковье в декабре племенное предприятие «Экоферма Заречье» впервые реализовало молодняк крупного рогатого скота на экспорт, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Предприятие «Экоферма Заречье» в декабре 2018 года впервые реализовало 181 голову племенных телок и нетелей абердин ангусской породы мясного направления в Казахстан», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

ООО «Экоферма Заречье» расположено на территории Серпуховского района.

«Хозяйство является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота абердин ангусской породы с 2013 года. Маточное поголовье хозяйства составляет на сегодняшний день 650 коров. Племенной молодняк, выращенный здесь, давно пользуется большим спросом у сельхозтоваропроизводителей как Московской области, так и других регионов. Теперь его приобретают и другие страны», – подчеркнул Разин.

Он уточнил, что хозяйство имеет в распоряжении 3056 гектар сельскохозяйственных угодий.

«В летний период все поголовье хозяйства содержится на культурных пастбищах, зимой – на глубокой подстилке в специально оборудованных федлотах», – дополнил министр.

Кроме того, Разин отметил, что данное предприятие оснащено одним из лучших в регионе комплексом кормозаготовительной техники.

«Это позволяет обеспечивать скот высококачественными кормами собственного производства», – заверил он.

Министр добавил, что «Экоферма Заречье» является постоянным участником и золотым призером всероссийской выставки «Золотая Осень». Предприятие имеет международный экологический сертификат и ежегодно проходит независимый эко-аудит.