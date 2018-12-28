РИАМО - 28 дек. Более 2,5 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии выйдут на службу в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Росгвардии, генерал-майор Валерий Грибакин.

«В новогоднюю ночь от вневедомственной охраны Росгвардии выйдут на службу: в Москве – 446 экипажей по два человека, всего около 1,5 тысяч человек с учетом резервов; в Московской области – около тысячи человек в составе групп задержания и 182 человека будут находиться в резерве», - сказал Грибакин.

Он добавил, что весь период новогодних и рождественских праздников маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения массовых мероприятий - народных гуляний, новогодних елок, рождественских богослужений.

В массовых мероприятиях в Подмосковье в новогоднюю ночь могут принять участие около 300 тысяч человек, для обеспечения порядка в регионе будет задействовано более 3,5 тысяч сотрудников полиции.

Также на новогодние праздники и Рождество будут традиционно усилены меры безопасности на всей транспортной системе Москвы, возрастет количество сотрудников полиции и служб безопасности транспортных предприятий, будет увеличено количество досмотров.