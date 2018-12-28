РИАМО - 28 дек. Более 170 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность на новогодних праздниках, которые состоятся в населенных пунктах России, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Росгвардии, генерал-майор Валерий Грибакин.

По его словам, с 31 декабря по 8 января в более чем 18 тысячах населенных пунктов страны планируется проведение более 80 тысяч праздничных новогодних мероприятий, в ночь с 6 на 7 января – более 10 тысяч религиозных мероприятий (торжественные богослужения, крестные ходы, литургии), посвященных празднованию Рождества Христова.

«Всего в период с 1 по 8 января 2019 года для участия в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий, привлекается более 170 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии», - сказал Грибакин.

Он добавил, что 31 декабря для участия в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь привлекается более 25 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Также 6 января для участия в охране общественного порядка в период празднования Рождества Христова привлекается более 20 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

«В канун празднования Нового года и Рождества Росгвардия проводит всероссийскую профилактическую акцию «Безопасный Новый год». Ведомство не только традиционно усилит меры по обеспечению общественной безопасности в этот период, но и напомнит согражданам о соблюдении ими основных мер безопасности в праздники», - уточнил Грибакин.

Он отметил, что сотрудники вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы раздают специально подготовленные к акции красочно оформленные буклеты с советами и новейшей информацией об услугах ведомства населению. Она касается охраны жилья и транспорта, соблюдения требований обращения с оружием и даже покупки и запуска петард и фейерверков. В буклетах также размещена вся необходимая контактная информация территориальных подразделений ОВО и ЛРР.

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