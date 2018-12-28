РИАМО – 28 дек. Столичная школа №933 на улице Медынского работает в штатном режиме после ликвидации возгорания на площади 0,5 квадратных метра, сообщил РИАМО в пятницу исполняющий обязанности директора образовательного учреждения Алексей Бойков.

«Спасатели в течение нескольких минут ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет. Школа работает в штатном режиме», – сказал Бойков.

Ранее из-за возгорания картона на площади 0,5 квадратных метра в архивном отделе учебного заведения из здания было эвакуировано 96 человек.