РИАМО – 28 дек. Аналоговое телевидение не будут отключать во время перехода на цифровое вещание в Москве, чтобы жители смогли спокойно продолжать смотреть ТВ-каналы, сообщает ТАСС.

«Мы оставляем аналоговое телевидение для людей для того, чтобы они смогли спокойно продолжать смотреть свои каналы. По инициативе правительства Москвы были достигнуты договоренности с операторами о том, чтобы они продолжали вещать (в аналоге - ред.), чтобы для людей этот переход был безболезненный. По договоренности, операторы будут это производить до тех пор, пока москвичам это будет необходимо», – сказал начальник управления координации деятельности по оказанию услуг связи департамента информационных технологий Москвы Михаил Суров.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы».

Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, следует купить приставки DVB T2 и проверить телеприемники более позднего года выпуска на поддержку этого стандарта. С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионах России. С января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение.

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