РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 28 дек. ООО «УК «Котельники» и ООО «УК «Успех» из подмосковных Котельниках разместили сведения об общедомовых приборах учета двух многоквартирных домов в системе ГИС ЖКХ по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Дома, информация по которым не была указана управляющими компаниями, расположены по следующим адресам: микрорайон Силикат, дом №12А и Новорязанское шоссе, дом №6.

«При проведении документарной проверки государственные жилищные инспекторы установили, что сведения об общедомовых приборах учета по вышеуказанным домам не были в полном объеме размещены управляющими организациями в информационной системе. ООО «УК «Котельники» и ООО «УК «Успех» получили предписания об устранении нарушений в течение месяца», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

В адрес ответственных должностных лиц организаций завели административные дела по статье «Неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». В данный момент дела находятся на рассмотрении мирового суда.

«В соответствии с жилищным законодательством, размещение недостоверной информации, ее неразмещение или размещение в неполном объеме в ГИС ЖКХ (Государственная информационная система ЖКХ – ред.) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Во избежание штрафных санкций призываю все УК своевременно и в полном объеме размещать сведения о домах на уполномоченном правительством РФ официальном сайте, коим является ГИС ЖКХ», – отметил Соков.

Он добавил, что контрольная проверка исполнения предписания областного надзорного ведомства показала, что сведения об общедомовых приборах учета многоквартирных домов, управление которыми осуществляют ООО «УК «Котельники» и ООО «УК «Успех», включили в ГИС ЖКХ в установленные сроки.

Теперь жители, зайдя в систему, могут получить полную информацию о вышеуказанных домах.