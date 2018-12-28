РИАМО - 28 дек. Мужчина бегал по взлетной полосе столичного аэропорта «Внуково, его задержали сотрудники пограничной службы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«27 декабря в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Внуково» поступила информация о том, что по взлетному полю бегает мужчина. Пассажир был задержан сотрудниками пограничной службы, передан сотрудникам транспортной полиции и доставлен в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту «Внуково». Им оказался уроженец Екатеринбурга 1968 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведенной проверки сотрудниками транспортной полиции установлено, что гражданин прибыл к самолету автобусом, однако направился не к трапу, а закурил возле него и после сделанного ему сотрудником службы авиационной безопасности замечания побежал в сторону аэровокзального комплекса.

«Гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 11.15.1 («Нарушение требований в области транспортной безопасности»), статье 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения») и статье 6.24 («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах») КоАП РФ», - заключил представитель пресс-службы.