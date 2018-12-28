В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать множество открытых площадок, где можно отметить Новый год в веселой компании, не заморачиваясь нарезкой оливье. В «Городе зимы» на ВДНХ москвичей и гостей столицы ждет новогодняя ярмарка, зимние игры и Деды Морозы из разных стран мира, в Парке Горького и Сокольниках будут танцевать всю ночь напролет, а на Красной площади встретят Новый год по классической программе с боем курантов и концертом звезд. РИАМО совместно с «Московскими сезонами» выбрали лучшие места на свежем воздухе, куда стоит пойти в новогоднюю ночь 2019.

Красная площадь – для шумных компаний

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Новый год на Красной площади традиционно встречают те, кто любит большие шумные компании. На главной площади страны, украшенной светящимися гирляндами, нарядными елочками и новогодними фигурами, в новогоднюю ночь ждут грандиозное лазерное шоу, новогодняя ярмарка, живой бой курантов и, конечно же, грандиозный салют. С 22:00 гостей будут развлекать аниматоры, которые проведут множество различных конкурсов и викторин. А самым ожидаемым событием, конечно же, будет праздничный концерт с участием российских звезд. Нарядная ГУМ-ярмарка и вид на Спасскую башню с курантами, которые пробьют новогоднюю полночь, добавят праздничного настроения.

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ВДНХ – для любителей зимних игр и модных групп

© Фото предоставлено Московскими сезонами © Фото предоставлено Московскими сезонами © Фото предоставлено Московскими сезонами 1 из 3

В «Городе зимы» на ВДНХ – одной из главных площадок зимних развлечений в Москве – всех желающих ждет насыщенная и яркая праздничная программа. 31 декабря здесь состоится сказочное шествие Дедов Морозов – посетители увидят зимних волшебников из разных стран. На катках «Цветник» и «Ракета» соберутся якутский Чыысхан, белорусский Зюзя, карельский Паккайне, казахский Аяз Ата и, конечно, русский Дед Мороз. В 21:00 в павильоне «Керлинг», на площадке для японской игры в снежки юкигассен и на тюбинговой горке «Север» стартуют «Главные игры года» и флешмобы. А с 23:00 начнется музыкальная программа с участием романтичной группы «Моя Мишель» и инди-поп группы On-The-Go. Завершит новогоднюю ночь выступление молодой группы Vanyn, ставшей в 2017 году хедлайнером фестиваля журнала Esquire.

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Парк Горького – для дансеров

© Фото предоставлено Московскими сезонами

Парк Горького к Новому 2019 году, как обычно, украсили очень креативно. В этом году здесь не только многокилометровые гирлянды, разноцветная подсветка и фонарики, но и необычная горизонтальная арт-елка. В новогоднюю ночь Ленинская площадь парка превратится в огромный танцпол. Диджейский пульт планируют подвесить на высоте нескольких метров между колоннами главного входа в парк. В самый разгар веселья в толпу пустят воздушный шар с камерой, которая снимет праздник в онлайн-режиме. Шоу продлится с 22:00 до 3 часов утра.

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«Сокольники» - для фанатов 90-х

© Фото предоставлено Московскими сезонами

Гостям парка «Сокольники» не даст замерзнуть группа «Пропаганда», которая выступит хедлайнером новогоднего концерта. Кроме того, в программе прозвучат популярные в 90-е годы хиты группы Total, сеты DJ Groove, известные песни коллектива «Стиляги» и кавер-группы MorozBand. Новогоднее настроение будут создавать не только песни и веселые аниматоры, но и праздничное убранство парка и нарядная елка. Для прогулок открыто множество троп и лесных дорожек. Концерт начнется в 22:00.

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Поклонная гора – праздник в ледяном царстве

© Фото предоставлено Московскими сезонами

Новый год можно весело встретить и на Поклонной горе в окружении огромных подсвеченных изнутри ледяных фигур, которые создают атмосферу волшебства и сказки. В этом году фестиваль ледяных скульптур называется «Хрустальная гора». Помимо 40-метрового Кремля и еще 11 фигур, на Поклонной горе можно увидеть 6 красочных световых инсталляций. Ближе к полуночи для гостей начнется музыкальная программа. На сцене выступят Олег Газманов, Денис Майданов, Руслан Алехно и другие российские звезды.

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