РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 дек. Заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Александр Белоусов посетил детей-сирот из приемных семей поселка Октябрьский Люберец и поздравил их с наступающим Новым годом, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В каждую семью заместитель главы областного надзорного ведомства пришел не один, а с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые устроили новогоднее представление со стихами, танцами и конкурсами. Все дети получили плюшевые игрушки, наполненные новогодними наборами сладких подарков. Игрушки олицетворяют символ наступающего года», – отмечается в сообщении.

По словам Белоусова, у многих Новый год ассоциируется только с салатом «Оливье», фейерверками и нарядной елкой.

«Но все это второстепенно по сравнению с возможностью собраться всей семьей и дружно проводить уходящий год, ведь семья – самое главное, что есть на свете. Для детей, которых мы сегодня (28 декабря – ред.) посетили, это особенно важно. Для них это возможность еще больше сплотиться со своими новыми семьями, и наша задача в данном случае – сделать такие важные для них моменты как можно более яркими и запоминающимися», – подчеркнул Белоусов.

Дети были рады необычному сюрпризу, интересным конкурсам и приятным памятным подаркам. Благодаря Госжилинспекции Московской области этот день стал для них действительно ярким, волшебным, запоминающимся. В следующем году они снова будут ждать Деда Мороза со Снегурочкой к себе в гости.