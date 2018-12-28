РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 дек. В подмосковных Люберцах в пятницу открыли новый корпус детского сада №57 на 200 мест, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В открытии детского сада по адресу: улица Шевлякова, дом №11 приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, депутат Московской областной думы Игорь Коханый и депутаты местного совета.

«В этом саду необыкновенная атмосфера. Я прошелся по нему, нет ощущения, что здание было сдано строителями недавно, кажется, что сад уже давно работает. Детсад еще не обжит, но тут уже уютно. Строители постарались, чтобы тут было комфортно. Спасибо им за это», – сказал Ружицкий.

Он поздравил всех присутствовавших с открытием дошкольного учреждения и с наступающим Новым годом, а также вручил награды и грамоты строителям.

В свою очередь, депутат Коханый отметил, что он рад, что сейчас открываются не бюджетные детские сады. Сегодня на рынке продаж жилья очень сложная ситуация, а деньги на строительство социальных объектов идут именно оттуда.

«Очень хорошо, что у нас в двух микрорайонах, где реализуется программа развития застроенных территорий, именно в этом году (2018 – ред.) сдали два детских садика. В этих микрорайонах идет переселение из ветхих домов в новое комфортное жилье. Желаю, чтобы в детском саду был всегда уют», – подчеркнул Коханый.

По словам генерального директора строительно-инвестиционной компании «САС» Николая Позднякова, этот детский сад построен по индивидуальному проекту.

«Финансировался он не из городского бюджета. Мы строим дома, а что такое детский сад, как он функционирует, мы не знаем. Активное участие в помощи при строительстве принимала его заведующая, она консультировала нас. Есть гарантийный период пять лет. Если выявят какие-то недоделки, мы готовы их исправить», – пояснил Поздняков.

Как уточнила заведующая дошкольного учреждения Венера Морий, в трехэтажном детсаду площадью более 3,4 тысячи квадратных метров будут работать девять групп, из них шесть – ясельные. Девятого января 2019 года сад начнет работу: в него придут дети.

«Спасибо всей строительной бригаде за работу. Они безотказные, всегда идут навстречу. Спасибо властям, что детский сад открылся именно в нашем микрорайоне 1-1А», – заключила Морий.