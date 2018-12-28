РИАМО - 28 дек. По решению совета депутатов главой Дмитровского округа Подмосковья стал Илья Поночевный, он был избран из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Сегодня, 28 декабря 2018 года, состоялось заседание совета депутатов Дмитровского городского округа, на котором главой муниципального образования сроком на 5 лет избран Поночевный Илья Игоревич», — говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством глава Дмитровского городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Поночевный с ноября 2018 года был назначен временно исполняющим полномочия главы округа. В разное время он был первым замглавы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства, строительства и реконструкции Левобережного района, главы управы этого столичного района, главой управы района Ховрино, руководителем администрации Чеховского района.

С декабря 2015 года он был первым замглавы администрации Можайского района, с января 2016 года – временно исполняющим полномочия руководителя администрации муниципалитета, с февраля 2016-го – руководителем администрации Можайского района, с апреля 2018 года – временно исполняющим полномочия руководителя администрации Можайского округа, с мая 2018-го – главой Можайского округа.