РИАМО - 28 дек. В столицу 4 января придет обильный снегопад, похолодает, а в первые выходные нового года в Москве будет ночью минус 13-8, днем минус 8-3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В начале недели к столице будет направляться атмосферный фронт с северо-запада, перед ним погода останется привычной для этой даты. С первым днем 2019 года этот атмосферный фронт будет проходить непосредственно через Москву, температура не изменится, ночью около минус 10, днем от минус 3 до минус 8 градусов.

«А 2 и 3 января влияние на погоду будет оказывать передняя часть циклона, который «ныряет» со Скандинавии на Беларусь: снег, днем температура - минус 1-6 градусов. В пятницу, 4 января, Москва окажется на пути атмосферного фронта этого циклона, обильный снегопад, температура понизится до минус 4-9 градусов», — говорится в сообщении.

В первые выходные дни 2019 года в тылу циклона похолодает, ночью до минус 8-13, днем - минус 3-8 градусов.