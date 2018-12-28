РИАМО - 28 дек. На территории бывшей промзоны Братцево в районе улицы Адмирала Макарова на севере Москвы завершено строительство двух жилых домов с подземной автостоянкой в составе ЖК «Невский», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Общая площадь введенных в эксплуатацию зданий составляет 52,5 тысячи квадратных метров. Первое представляет собой односекционный дом, второе – двухсекционный», – сказала исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Общая площадь жилых помещений корпуса №3 составляет 12420 квадратных метров (264 квартиры), корпуса №4 – 12354 квадратных метра (245 квартир). Двухуровневый подземный паркинг рассчитан на 226 машино-мест. Первые этажи зданий нежилые и предусмотрены под размещение объектов коммерческого назначения.

«Стоит особо отметить, что в рамках реализации проекта инвестор за счет собственных средств восстановил парк и набережную вокруг Головинского канала, а сам водоем очистил и благоустроил», – добавила Пятова.

Как отметила первый заместитель генерального директора компании-застройщика Марина Любельская, КРОСТ приступил к редевелопменту территории бывшей промзоны в 2015 году, построив за три года торговый центр и четыре здания жилого комплекса «Невский».

«Сегодня мы возводим здесь учебно-строительный технопарк площадью более 30 тысяч квадратных метров, в котором разместится современный инжиниринговый центр столичной стройотрасли», – подчеркнула представитель инвестора.