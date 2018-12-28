РИАМО - 28 дек. Возгорание произошло в школе №933 на юге Москвы, из здания эвакуировали порядка 100 человек, никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По адресу: улица Медынская, дом 7А, поступила заявка о задымлении в учебном заведении. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили тление картона в помещении архива задания. На площади 0,5 квадратных метра горение оперативно ликвидировали. Никто не пострадал», - сказал собеседник агенства.

Он добавил, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений, администрация учебного заведения провела эвакуацию учеников, всего из школы вывели около 100 человек.