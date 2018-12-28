РИАМО - 28 дек. Количество автомобилей на скоростных дорогах по направлению из Москвы в предстоящие дни существенно увеличится, ожидается увеличение трафика в 3-4 раза, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Автодор».

«На участке трассы М-4 «Дон» в Московской области в субботу, 29 декабря, прогнозируется двукратный рост интенсивности в сравнении со среднестатистическим днем в декабре. При этом первый поток выезжающих из столицы будет двигаться с 6 утра и до полудня», – говорится в сообщении.

Вторая волна, которая в 1,5 раза больше утреннего потока, пойдет в субботу после обеда с равномерным распределением по часам. Снижение транспортного потока прогнозируется только к двум часам ночи.

В воскресенье, 30 декабря, прогнозируется трехкратный рост интенсивности на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» в Московской области в сравнении со среднестатистическим днем в декабре. Высокий уровень загрузки дороги возникнет уже с 5-6 утра. Пиковый период интенсивности ожидается с 7 до 14 часов с последующим постепенным снижением.

На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург прогнозируется две волны выезжающих из Москвы. Первая – 29 декабря. Интенсивность существенно вырастет с 8 утра и продержится на высоком уровне весь день. Максимальная интенсивность с 3-4-кратным приростом трафика ожидается 30 декабря. Пиковая интенсивность - с 7 до 16 часов с последующим плавным снижением.

На скоростном участке автомобильной дороги М-3 «Украина» ожидается увеличение интенсивности 29 декабря (более чем на 60%) и 30 декабря (на 90%) относительно средних показателей декабря. Уровень повышенной интенсивности 30 декабря прогнозируется на протяжении всего дня – с 8 утра до 20 часов вечера.