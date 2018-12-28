РИАМО - 28 дек. Новогодние подарки доставили 460 воспитанникам детских домов Подмосковья в рамках областной акции «Стань Дедом Морозом!», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье завершилась акция «Стань Дедом Морозом!». Подарки для всех воспитанников детских домов, а это свыше 460 детей, уже доставлены в учреждения. Они будут ожидать ребят под елкой в новогоднюю ночь», – сообщила Забралова.

Она напомнила, что акция проходила по всей территории Московской области с 10 по 25 декабря. Чтобы принять участие в акции, нужно было зайти на сайт детского дома, посмотреть пожелания детей и выбрать, кому будет вручен подарок. Передать подарок можно было либо в министерстве образования Московской области, либо в территориальном управлении опеки и попечительства, либо в самом детском образовательном учреждении.

«Благодаря совместным усилиям мы смогли исполнить мечты детей. Ребята загадывали совершенно разные подарки, среди них и необычные, например, танцевальные ролики, самокат для трюков, золотой микрофон. Начиная с 5 января, мы будем делиться фотографиями наших воспитанников с подарками, их можно будет найти на сайтах учреждений и в социальных сетях», – добавила Забралова.

Накануне в рамках прошедшего эфира на телеканале «360» губернатор Московской области Андрей Воробьев завершил акцию «Стань Дедом Морозом!», подарив сноуборд 17-летнему воспитаннику школы-интерната в Сергиевом Посаде Артуру Коротаеву.

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