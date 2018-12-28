РИАМО - 28 дек. Предприятию в Сергиево-Посадском районе предъявили штраф в 20 тысяч рублей в связи с задержкой предоставления документов, ранее организация отклонила проверку в сфере карантина растений, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ранее должна была проводиться проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере карантина растений ЗАО «Самотовино», осуществляющим свою хозяйственную деятельность в Сергиево-Посадском районе Московской области.

«В адрес юридического лица было направлено уведомление о сроках проведения мероприятия, необходимости прибытия законного представителя организации и копия распоряжения, в котором указан перечень документов необходимый для проведения проверки, однако в назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил», – отмечается в материале.

По факту уклонения от проверки управлением в отношении ЗАО «Самотовино» составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица управления.

«Материалы дела направлены в мировой суд по подведомственности для привлечения юридического лица к административной ответственности», – подчеркивается в сообщении.

Решением мирового суда ЗАО «Самотовино» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.