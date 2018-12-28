Запуск МЦД, сортировка мусора и «Остров мечты»: самые ожидаемые события 2019 года в Московском регионе

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В 2019 году в Московском регионе планируют запустить первые центральные диаметры, открыть очередную «порцию» станций метро, навести порядок на вылетных трассах. В Подмосковье переходят на раздельный сбор отходов, начинает действовать закон о самозанятых и новый дачный закон, а также льготы для людей предпенсионного возраста. Как улучшится транспортная доступность в регионе, какие нововведения ждут дачников и собачников, а также чем новый год запомнится театралам, читайте в материале РИАМО.

Запуск первых линий Московских центральных диаметров – одно из самых масштабных и ожидаемых событий 2019 года для жителей региона. Новый транспортный проект – по сути легкое метро – соединит диаметрально противоположные направления Подмосковья через центр Москвы, чем сильно упростит жизнь пассажирам и сделает регион еще более доступным. Современные электрички «Иволга» будут курсировать с интервалами около 6 минут по графику метро, внутри будет бесплатный wi-fi, крепления для велосипедов, комфортные сиденья и другие удобства.

В 2019 году первые поезда поедут на участках от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Пассажиры смогут делать пересадки на метро, МЦК и радиальные ж/д направления. МЦД сократят время в пути через Москву до 40 минут, ими будут пользоваться по 300 миллионов человек в Год. До 2025 года планируется открыть еще 5 направлений МЦД, а всего построят почти 450 км путей и 17 сквозных маршрутов. Для пассажиров разработают единую билетную систему, интегрированную с другим городским транспортом, и навигацию. В продажу уже поступили карты «Тройка» со слоганом МЦД «Сквозь город удобнее и быстрее».

Схема Московских центральных диаметров (МЦД)>>