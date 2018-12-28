Запуск МЦД, сортировка мусора и «Остров мечты»: самые ожидаемые события 2019 года в Московском регионе

Открытие первых линий МЦД
В 2019 году в Московском регионе планируют запустить первые центральные диаметры, открыть очередную «порцию» станций метро, навести порядок на вылетных трассах. В Подмосковье переходят на раздельный сбор отходов, начинает действовать закон о самозанятых и новый дачный закон, а также льготы для людей предпенсионного возраста. Как улучшится транспортная доступность в регионе, какие нововведения ждут дачников и собачников, а также чем новый год запомнится театралам, читайте в материале РИАМО.
Запуск первых линий Московских центральных диаметров – одно из самых масштабных и ожидаемых событий 2019 года для жителей региона. Новый транспортный проект – по сути легкое метро – соединит диаметрально противоположные направления Подмосковья через центр Москвы, чем сильно упростит жизнь пассажирам и сделает регион еще более доступным. Современные электрички «Иволга» будут курсировать с интервалами около 6 минут по графику метро, внутри будет бесплатный wi-fi, крепления для велосипедов, комфортные сиденья и другие удобства.
В 2019 году первые поезда поедут на участках от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Пассажиры смогут делать пересадки на метро, МЦК и радиальные ж/д направления. МЦД сократят время в пути через Москву до 40 минут, ими будут пользоваться по 300 миллионов человек в Год. До 2025 года планируется открыть еще 5 направлений МЦД, а всего построят почти 450 км путей и 17 сквозных маршрутов. Для пассажиров разработают единую билетную систему, интегрированную с другим городским транспортом, и навигацию. В продажу уже поступили карты «Тройка» со слоганом МЦД «Сквозь город удобнее и быстрее».
Запуск РСО в Подмосковье
С 1 января 2019 года Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора по наиболее простой двухконтейнерной системе. Во дворах муниципалитетов появятся контейнеры двух типов – для «чистого» и «грязного» мусора. В синие баки будут собирать «полезный» мусор, пригодный для вторичной переработки – бумагу, картон, пластик, стекло и металлические банки, а в серые баки – пищевые и растительные отходы, грязную упаковку, средств личной гигиены. В парках и ТЦ появятся оранжевые контейнеры для опасных отходов – батареек, градусников, лампочек и пр. Разные виды отходов будут вывозить мусоровозы соответственно синего и серого цветов (за смешивание мусора предусмотрены штрафы от 200 тысяч рублей). Отходы отправятся на сортировочные и перерабатывающие комплексы. Например, пластик из Воскресенского кластера отправится на Тверской завод переработки, где из него получают полезное вторсырье – ПЭТ-хлопья. Всего в Подмосковье будет 7 мусорных кластеров, за каждый из них отвечает свой оператор. В регионе подготовлено почти 13 тысяч контейнерных площадок. Власти Подмосковья рассчитывают, что эти меры позволят сократить объемы захоронения ТКО как минимум вдвое.
С 1 января 2019 года у жителей Подмосковья в платежках появится новая строка – за вывоз и утилизацию ТКО. Это увеличит плату за услуги ЖКХ не более, чем на 2%, благодаря перерасчету оплаты за «содержание и ремонт», которую удалось сократить на 4,79 рубля. Как сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин, за счет этого плата за ЖКУ вырастет на 3,21 рубля за метр (примерно 160 рублей в месяц с квартиры площадью 50 кв. м.). Кроме того, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, особая система тарификации и скидки на раздельный вывоз мусор предусмотрена для частного сектора.
Новые станции метро
В 2019 году в столице планируют открыть сразу 14 станций метро. Так, участок новой «розовой» ветки «Косино» – «Некрасовка» (станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка») будет запущен уже в марте-апреле, а в конце года – второй отрезок Кожуховской линии от станции «Косино» до «Нижегородской улицы». Предполагается, что в первом полугодии пассажиры начнут ездить по новому участку Сокольнической линии от «Саларьева» до «Коммунарки». На строящейся Большой кольцевой линии будут открыты станции «Лефортово», «Авиамоторная», «Нижегородская» и другие. Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин назвал 2018 год годом метро – метростроевцы ввели рекордные 17 станций и готовят к открытию последнюю – «Савеловскую».
Благоустройство вылетных трасс
В 2019 году в Подмосковье благоустроят 10 пилотных магистралей – 5 федеральных и 5 региональных, а всего по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе приведут в порядок более 20 автотрасс. В ходе благоустройства Дмитровского, Ярославского, Щелковского, Горьковского шоссе, трассы М-5, Волоколамского, Носовихинского, Егорьевского, Пятницкого и Старосимферопольского шоссе наведут порядок с освещением, установят шумоизоляционные щиты, обустроят тротуары. Кроме того, будут обновлены автобусные остановки, высажены кустарники. Собственников участков обяжут заменить покосившиеся заборы.
Льготы гражданам предпенсионного возраста
С 1 января 2019 года в России начинается переходный период действия пенсионной реформы, который продлится 5 лет, до 31 декабря 2023 года. Для граждан предпенсионного возраста (с 55 лет − для женщин, с 60 лет − для мужчин) на переходный период сохранятся льготы, как при выходе на пенсию, действующие на 31 декабря 2018 года. Жители Московской области предпенсионного возраста смогут получать пенсионные льготы (доплаты к пенсии, компенсация стоимости услуг ЖКХ, льготное налогообложение, проезд в транспорте и др.) В 2019 году на социальную поддержку «предпенсионерам» в Подмосковье будет направлено почти 618 миллионов рублей. Таких льготников в регионе порядка 30 тысяч человек.
Кроме того, власти Подмосковья обеспечили бесплатный проезд для пенсионеров на пригородных электричках с 1 августа 2018 года, а также в общественном транспорте Москвы с 1 сентября для всех жителей от 60 лет.
Страховую пенсию по старости для неработающих в новом году проиндексируют на 7,05%, в среднем по России – на тысячу рублей. В частности, у пенсионеров, получающих 10 тысяч рублей, прибавка составит 705 рублей. Социальные пенсии увеличили на 2,4%. Таким образом, ее среднегодовой размер составит 9,2 тысячи рублей.
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Новый закон для дачников
С 1 января 2019 года вступает в силу новый федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Отныне жителям Подмосковья будет значительно проще прописаться на даче. Если раньше это можно было сделать только через суд, то теперь прописаться могут владельцы дачи, имеющие зарегистрированное капитальное строение. Порядок регистрации капитальных строений будет единым и для объектов индивидуального жилищного строительства, и для СНТ.
Кроме того, с 1 января нельзя будет построить дачу без уведомления властей. В течение 7 дней после отправки уведомления нужно ждать ответа от муниципалитета о соответствии постройки градостроительным нормам. После чего нужно в течение 10 лет построить дом. После приемки строение автоматически ставится на учет. Также со следующего года остаются только две формы дачных товариществ: садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ).
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Переход на цифровое ТВ
С 1 января 2019 года в Москве и Подмосковье начнется сокращение аналогового вещания. В общей сложности процесс перехода на цифровой сигнал займет полгода. С запуском сети цифрового эфирного вещания жители Подмосковья получат бесплатный набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.
Жители региона уже могут бесплатно смотреть цифровое эфирное ТВ. Во всех населенных пунктах области доступна «золотая десятка» программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
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Закон о самозанятых
В 2019 году самозанятым в России придется выйти из тени. Специальный налоговый режим вводится в качестве эксперимента в Москве и Подмосковье. Им смогут воспользоваться граждане, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.
Самозанятым предоставляется возможность уплачивать налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам. Если услуги предоставляются юрлицам или ИП, ставка налога составит 6%. Ограничений по видам деятельности практически нет. Официальными самозанятыми могут стать и фитнес-тренеры, и программисты, и другие фрилансеры. Оплатить налог можно будет через специальное приложение.
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Закон о защите животных
В последний месяц 2018 года Совет Федерации принял Закон «Об ответственном обращении с животными», который готовился восемь лет. Он запрещает любые проявления жестокости по отношению к животным, определяет правила выгула питомцев и устанавливает требования к их содержанию. Отныне владельцам собак будет запрещено выгуливать питомцев вне специальных мест, выделенных местными властями. Потенциально опасные породы запрещается выгуливать без намордника и поводка независимо от места их выгула. Теперь собаководы обязаны убирать за своими питомцами.
Контактные зоопарки, а также зооуголки в барах и ресторанах попали под запрет. Кроме того, закон вводит запрет на бои с участием животных.
Открытие парка «Остров мечты»
В 2019 году в Москве планируют открыть один из самых амбициозных развлекательных проектов последних лет – парк «Остров мечты», который появится в Нагатинской пойме на юге столицы и станет «московским Диснейлендом». На территории парка площадью в 100 га установят 29 аттракционов и воссоздадут 10 сказочных миров по мотивам известных мультфильмов, а также откроют 17-зальный кинотеатр, обустроят набережную и променад, концертный зал на 3500 мест и ландшафтный парк.
Год Театра в Подмосковье
2019 год объявлен в России Годом Театра. Для театралов в Подмосковье подготовили немало амбициозных проектов. В рамках Года театра в регионе планируется открывать театральные классы и детские школы искусств, провести конкурс театров с целью выявить лучший театр региона и самых талантливых актеров. Также в 2019 году будет запущен единый театральный портал Московской области, где пользователи смогут смотреть трансляции спектаклей, изучать театральную афишу. Это даст возможность жителям оперативно знакомиться с театральной картой Подмосковья.
Столица, занимающая второе место в рейтинге театральных городов России, тоже подготовилась к этому событию. В 2019 году в Москве пройдут 25-й фестиваль «Золотая маска» и XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова.
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