РИАМО - 28 дек. В Щелкове подвели итоги работы территориального отдела №9 Госадмтехнадзора Московской области, силами сотрудников учреждения в 2018 году было устранено 1319 нарушений в содержании различных объектов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Самыми распространенными устраненными нарушениями стали: парковка автомобилей на газонах, невыполнение работ по уборке снега и наледи, а также ненадлежащее состояние и содержание территории.

«Благодаря работе инспекторов Щелковского территориального отдела в надлежащее состояние приведены практически все объекты на которых были выявлены нарушения. Устранены опасные элементы и иные нарушения на 85 детских игровых площадках, демонтировано более 50 самовольно размещенных информационных средств, приведены в надлежащее состояние более 200 дворовых территорий, за ненадлежащее содержание контейнерных площадок вынесено 87 постановлений», – отмечается в материале.

Благодаря Госадмтехнадзору на поднадзорной Щелковскому отделу территории по предписаниям сотрудников ликвидировано 127 свалок и навалов мусора общим объемом свыше 1,3 тысячи кубометров.

«Инспекторами отдела проводилась масштабная работа с подрастающим поколением –проведено более 20 уроков чистоты, в том числе и уроки-квесты, в которых приняли участие порядка 450 школьников», – уточняется в сообщении.

Сотрудники территориального отдела уделяют особое внимание рассмотрению обращений граждан, в этом году инспекторами было рассмотрено свыше 900 обращений, поступивших как непосредственно от граждан, так и из иных надзорных и правоохранительных ведомств.

«Сотрудники Госадмтехнадзора в своей работе добиваются положительных результатов и помогают жителям в решении многих важных проблем. Благодаря настойчивости инспекторов, в городском поселении Монино, было установлено ограждение на земельном участке вдоль Новинского шоссе, где систематически возникали навалы мусора. Несанкционированная свалка, была не только ликвидирована, но и убраны предпосылки к ее повторному появлению», – добавляется в материале.

Аналогичным путем устранили свалку на улице Полевая в Щелкове. Но здесь ответственная организация не только установила ограждение, но и установила новую контейнерную площадку.

«Благодаря активной работе, проведенной инспекторами Щелковского отдела Госадмтехнадзор по ограждениям детских образовательных учреждений на поднадзорной территории, администрацией Щелковского района проведена большая работа по замене неисправных ограждений в городском поселении Щелково, к примеру, полностью заменено ограждение в детских садах: Колокольчик, Росинка и Солнышко», – заключается в материале.