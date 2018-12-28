РИАМО - 28 дек. В пятницу после полудня загруженность дорог в Москве оценивается в семь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложно проехать в центре города, в Пресненском районе скорость движения составляет 10 километров в час. Движение перегружено и в Красносельском районе. Плотное движение зафиксировано и на северо-востоке столицы в районе Марьина роща.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.

Столичным водителям, которые не хотят терять время в предновогодних пробках, следует еще пару дней пользоваться метро вместо личных автомобилей.