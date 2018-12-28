РИАМО - 28 дек. В столичном районе Косино-Ухтомский в начале будущего года планируют открыть физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном, его ежедневно смогут посещать свыше 1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возведен по адресу: улица Николая Старостина, дом 8А в районе Косино-Ухтомский.

«На первом этаже здания оборудованы раздевалки, гардеробная, регистратура, медицинские кабинеты. На втором – буфет, администрация и зал для сухого плавания с тренажерами. Больше половины здания занимает бассейн на десять дорожек глубиной от 1,8 до 2,3 метра. Здесь смогут заниматься 1280 человек в день, а также проводиться районные соревнования по плаванию», – отмечается в сообщении.

Кроме того, система пятиуровневой очистки воды предусматривает ее фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом.

«Спорткомплекс приспособят для маломобильных людей: установят лифт, оборудуют широкие санузлы и специальные места для парковки», – добавляется в материале.

Спуск в бассейн предусмотрен по пологой лестнице и гидравлическому подъемнику. Также здесь появится наземный переход в спортивную школу «Косино». Объект построен за счет городского бюджета. Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники».

Глава Мосгостройнадзора Олег Антосенко, напомнил, что по поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах.

«К проверкам ФОКа в Косино-Ухтомском привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заверил он.