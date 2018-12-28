РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. В подмосковном Красногорске инспекторы ГИБДД 29 декабря вручат водителям новогодние подарки в рамках акции «Деду Морозу обещаю: ПДД не нарушаю», говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«Инспекторы ГИБДД при проведении всех мероприятий делают акцент на профилактику травматизма на дорогах. Двадцать девятого декабря Дед Мороз и Снегурочка с помощниками от волонтерского отряда центра творчества, всероссийского общества автомобилистов и Красногорского страхового центра поздравят участников дорожного движения на улице Маяковского в Красногорске с наступающим Новым годом и напомнят о правилах безопасности на дорогах», – говорится в сообщении.

Водителям предложат произнести фразу «Деду Морозу обещаю: ПДД не нарушаю!», после чего вручат полезные подарки: памятки, браслеты, светоотражающие жилетки.

«На месте проведения акции будут звучать новогодние песни и обращения от Госавтоинспекции», – заключается в сообщении.